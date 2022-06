Confúcio Moura assina requerimento e CPI do MEC é protocolada com 30 senadores

Confúcio Moura assina requerimento e CPI do MEC é protocolada com 30 senadores O movimento pela instalação de uma CPI ganhou força após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal. Detido no dia 22 de junho, ele foi liberado no dia seguinte por decisão da Justiça

O movimento pela instalação de uma CPI ganhou força após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal. Detido no dia 22 de junho, ele foi liberado no dia seguinte por decisão da Justiça

O senador Raldolfe Rodrigues (Rede AP) anunciou há pouco que protocolou o pedido de abertura da CPI para investigar as falcatruas do ex-ministro, o pastor Milton Ribeiro no Ministério da Educação.

Randolfe, em entrevista, afirmou ter conseguido reunir 30 assinaturas, e nesta terça-feira ele confirmou que Confúcio Moura (MDB-RO) e Marcelo Castro (MDB-PI) que é vice-líder do MDB e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no Senado.

Rodrigues disse estar confiante na manutenção das assinaturas no requerimento. Eventuais retiradas de apoio podem ocorrer até a meia-noite desta terça-feira. Segundo o senador, outros três parlamentares se comprometeram a assinar o documento.

— É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação seja investigado. Não há dúvidas de que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes de que os esquemas desta quadrilha chegam até o Palácio do Planalto — afirmou.

O movimento pela instalação de uma CPI ganhou força após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal. Detido no dia 22 de junho, ele foi liberado no dia seguinte por decisão da Justiça. Ribeiro deixou a pasta em março, após admitir que o Poder Executivo priorizava o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a prefeituras indicadas pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura.

Leia abaixo os senadores que apoiam a investigação:

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Paulo Paim (PT-RS) Humberto Costa (PT-PE) Fabiano Contarato (PT-ES) Jorge Kajuru (Podemos-GO) Zenaide Maia (PROS-RN) Paulo Rocha (PT-PA) Omar Aziz (PSD-AM) Rogério Carvalho (PT-SE) Reguffe (Podemos-DF) Leila Barros (PDT-DF) Jean Paul Prates (PT-RN) Jaques Wagner (PT-BA) Eliziane Gama (Cidadania-MA) Mara Gabrilli (PSDB-SP) Nilda Gondim (MDB-PB) Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) José Serra (PSDB-SP) Eduardo Braga (MDB-AM) Tasso Jereissati (PSDB-CE) Cid Gomes (PDT-CE) Alessandro Vieira (PSDB-SE) Dario Berger (PSB-SC) Simone Tebet (MDB-MS) Soraya Thronicke (União-MS) Rafael Tenório (MDB-AL) Izalci Lucas (PSDB-DF) Giordano (MDB-SP) Marcelo Castro (MDB-PI) Confúcio Moura (MDB-RO)

Com informações de PainelPolítico