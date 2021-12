Confúcio Moura e Maurão de Carvalho articulam formação do “Frentão” durante reunião Meta do grupo é reunir lideranças partidárias para conquistar o governo do Estado nas eleições de 2022

O senador Confúcio Moura, principal liderança do MDB no Estado, que está licenciado e só retornará ao Congresso Nacional no próximo ano, é o nome mais expressivo do partido para concorrer a governador nas eleições do próximo ano.

Esta semana Confúcio esteve reunido com o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Maurão de Carvalho, que concorreu nas eleições de 2018 a governador e, por 10.001 votos não chegou ao segundo turno para discutir a formação de um “Frentão”. Uma das possibilidades é que Confúcio concorra a governador, cargo que ele já ocupou durante dois mandatos seguidos tendo Maurão como vice, numa chapa emedebista.

Confúcio também trabalha com Maurão a formação de uma frente incluindo nomes conhecidos e bem identificados com o eleitorado do Estado, com o objetivo de governar Rondônia a partir de 2023. Esta semana muito se comentou sobre uma reunião, a princípio marcada para quinta-feira (2) entre lideranças dos principais partidos em Rondônia, mas, ainda, não se tem informações sobre o conteúdo do que foi discutido e nem de quem participou.

O objetivo das lideranças é formar um grupo forte e em condições de ganhar as eleições ao governo do Estado, que serão realizadas em outubro do próximo ano. O café da manhã entre Confúcio e Maurão, que ocorreu esta semana, não foi um acaso, mas sim o início de articulações para formação do esperado “Frentão”, integrado por lideranças de vários partidos de ponta na política regional.

rondoniadinamica