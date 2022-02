Confúcio Moura não será candidato ao governo de Rondônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), declarou em sua página do facebook que não será candidato ao cargo de governador de Rondônia. Segundo ele, essa decisão passou pelo crivo da família que não quer e por querer cumprir o mandato de senador integralmente em defesa do Estado.

Disse ainda que irá fortalecer a legenda do seu partido com o deputado federal Lúcio Mosquini e decidirá com seus pares quem deve apoiar ao governo. Há rumores de que haverá uma debandada no MDB, inclusive do próprio Mosquini.

Rumores à parte, a tendência é que o MDB se una ao atual governo na tentativa de reeleger Marcos Rocha.

O processo eleitoral já começa a ser desenhado e com a inelegibilidade de Cassol e o desinteresse do senador Marcos Rogério que sonha em ser ministro, o cavalo está passando baixinho e qualquer um pode montar nele.

Carlos Terceiro, Nahoraonline