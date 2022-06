Confúcio Moura se coloca à disposição da Unir para implantar curso de medicina em Ariquemes Com instalações inacabadas e curso sem aderência, Universidade discute formas para ampliar a oferta pedagógica e contribuir com o desenvolvimento da região do Vale do Jamari

ARIQUEMES – Em reunião realizada na tarde de terça-feira, 31, a direção da Universidade Federal de Rondônia – Unir, envolvendo integrantes do campus de Ariquemes e da reitoria, que se deslocou de Porto Velho, foi debatida a busca de soluções possíveis para dinamizar as atividades da Unir no município de Ariquemes. Foram convidados os gestores da administração municipal, professores da rede pública e representantes de organizações da sociedade civil. O senador Confúcio Moura (MDB-RO) participou por videoconferência.

A rigor, os debates concentraram-se em dois pontos: como viabilizar a conclusão das instalações ainda inacabadas e quais os cursos a implantar no campus, além dos de pedagogia e do de engenharia de alimentos, este último com muitas dificuldades de se manter, em função da baixa adesão.

Em sua fala, o vice-reitor, expôs o cuidado com que a Universidade tratava esta questão, uma vez que a entidade não poderia errar e ser obrigada a fechar determinado curso, pois “universidade pública como a nossa não é igual instituição privada. Temos que pensar em carreiras de 30 anos, mais a questão previdenciária, que onera o erário. Além disso, o Vale do Jamari é pujante, tem economia dinâmica, e precisa da Unir para desenvolver ainda mais. Sei que existem pedidos para o curso de medicina, mas é um dos cursos mais complexos para ser realizado. Envolve dedicação integral do corpo docente, escasso na região e, mais ainda, exige espaços para estágios, residências, toda uma estrutura que completa a formação. Mas, enfim, este é o objetivo do debate de hoje”, concluiu.

Na sua fala, o senador defendeu a implantação do curso de medicina no campus. “Este é curso que ajudaria muito a região. Vivemos as mesmas dificuldades quando a Unir decidiu implantar o curso em Porto Velho. Não foi fácil, mas os governadores ajudaram. Além disso, podemos pensar numa integração entre a Unir e o IFRO e chegarmos na criação de um Polo Tecnológico em Ariquemes, tal como o de São Carlos, em São Paulo. O agro, cada vez mais demanda recursos tecnológicos, cada vez se especializa. É caso de o Polo focar em robótica e genética, ciências cada vez mais demandadas no campo. Não creio que devemos reproduzir cursos que o mercado já oferece e promover concorrência desnecessária com as faculdades privadas. Temos que pensar em coisas novas. Em relação ao apoio, contem comigo naquilo que for definido como o melhor para a Unir e para a região. O desenvolvimento da região deve ser prioridade. E a bancada federal em Brasília estará junta com aquilo que a Unir nos encaminhar. Os oito deputados e os três senadores estaremos juntos”, afirmou o Parlamentar.

Fonte: Assessoria