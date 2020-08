Confúcio: outra vítima das redes sociais

Ele escreveu no seu blog pessoal, um texto com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro

Por falar em redes sociais, quem sentiu na pele o que é ser vítima delas foi o ex governador e senador Confúcio Moura. Homem afável, de fala baixa, cuidadoso em não ofender ou atacar adversários, ele viveu uma experiência que, do alto dos seus 72 anos de idade e meio século de política, certamente não imaginou que ainda enfrentaria. Ele escreveu no seu blog pessoal, um texto com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

Criticou o Presidente pela forma como ele vem atuando no combate à pandemia e afirmou que, se pudesse “desvotar”, retiraria o voto que deu a Bolsonaro nas urnas. Foi um texto duro, mas bem escrito, sem ofensas, como é do estilo de Confúcio. Pra que! Horas depois, ele sentiu na pele a fúria dos bolsonaristas de Rondônia, Estado, aliás, onde o Presidente obteve uma das maiores votações no país inteiro. Foram mais de dois dias de pauleira, ofensas, textos agressivos, todos eles atingindo o competente político rondoniense abaixo da linha da cintura. Pouco depois, Confúcio tirou o texto do ar. Foi censurado pela fúria dos bolsonaristas. Esses mesmos que se dizem contra a censura.

Por Sérgio Pires