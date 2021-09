Congresso precisa abrir uma CPI para investigar bancos imediatamente, principalmente o Itaú

O sistema financeiro nacional é dominado por três grandes bancos privados, Santander, Bradesco e Itaú. Outros dois são públicos, Caixa e Banco do Brasil. E todos precisam ser investigados por prejuízos que vem provocando ao país. O Banco do Brasil, por exemplo, vendeu ao BTG, de Paulo Guedes, uma carteira de crédito de R$ 2,9 bilhões por míseros R$ 371 milhões, sem qualquer tipo de concorrência ou explicação.

O Santander contou com a complacência e generosidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que perdoou mais de R$ 1 bilhão em dívidas, e esse valor pode aumentar.

Apesar de o volume de recursos sonegados no país ser estimado em R$ 330 bilhões em 2017 – em média, seriam sonegados R$ 18 mil por segundo, segundo o Sindicato Nacional de Procuradores da Fazenda (Sinprofaz).

Em 2015 foi criada uma CPI para investigar o Carf e curiosamente, os trabalhos foram abafados. Nenhuma suspeita envolvendo grandes bancos, montadoras, empreiteiras e até empresas de comunicação (como a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul) ganhou minutos no Jornal Nacional, capas de revista ou manchetes de jornais. Os outros R$ 2 bilhões relativos ao processo do banco Santander, por aproveitamento indevido de ágio na compra do antigo Banespa. A cobrança inicial era de R$ 4 bilhões, mas caiu pela metade.

Ou seja, enquanto você se mata para pagar suas contas e honrar os compromissos, os bancos engordam os lucros com sucessivos calotes.

O maior deles, sem dúvida é o Banco Itaú, que de longe é quem mais deve, seja para a União, Estados, municípios e pessoas jurídicas. O CARF, em 2017, perdoou uma multa que havia sido aplicada pela Receita Federal ao Banco Itaú no valor de R$ 25 bilhões. Isso mesmo, vinte e cinco BILHÕES que foram para o cofrinho da família Moreira Salles, ao invés de serem usados em saúde, educação, segurança e moradia.

Mas essa é apenas uma das inúmeras dívidas que o Banco Itaú vem acumulando. Um dos casos mais bizarros, escandalosos, imorais e desavergonhados envolvendo o Itaú, também coloca no mesmo balaio o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os ministros Luís Roberto Barroso e Rosa Weber.

O episódio diz respeito a um processo, que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará, movido por uma empresa, que em 1973 comprou um lote de ações do Banco Itaú, avaliado por três diferentes perícias em 18 de setembro de 2020, em R$ 2,09 bilhões. Neste dia, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio do valor nas contas do banco. Sem ter como recorrer, o Itaú, através do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, apresentou uma reclamação disciplinar à Corregedoria do TJPA e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidido por Luiz Fux, então recém-empossado e acumulava ainda a função de corregedor do órgão. O sobrinho de Barroso pediu o afastamento da juíza, alegando que ela estaria sendo ‘parcial’ em sua decisão por não ter comunicado o banco Itaú sobre o bloqueio, o que não existe. Fux, sem sequer ter conhecimento detalhado sobre o processo, determinou que a juíza devolvesse qualquer valor bloqueado, o que é ilegal, já que o CNJ não tem competência para alterar ou cassar decisões judiciais. Inconformado com a ilegalidade cometida por Fux, a empresa ingressou com mandado de segurança no Supremo, e para não melindrar Fux, Rosa Weber contrariou toda a jurisprudência do STF, e foi buscar respaldo em uma tese da Suprema Corte dos Estados Unidos, numa decisão de 1819.

A coisa é tão bizarra, tem tanta ilegalidade, que em qualquer país minimamente sério, toda a diretoria do Banco Itaú iria para a cadeia, Fux seria convocado a dar explicações e o sobrinho de Barroso seria impedido de advogar por usar a profissão para produzir chicanas.

Passou da hora do Congresso abrir uma CPI para que a sociedade tenha respostas para tantas ilegalidades, que simplesmente passam impunes, com bancos e ministros fazendo o que bem entendem, vivendo acima da lei que é aplicada a todos os demais, como se eles fossem uma casta de impunes.

Leia a matéria completa no link abaixo

https://politico.painelpolitico.com/congresso-precisa-abrir-uma-cpi-para-investigar-bancos-imediatamente-principalmente-o-itau/

Via Painel Político