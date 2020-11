Conheça 6 remédios caseiros que ajudam a diminuir a gordura no sangue

Os antioxidantes e as fibras solúveis são importantes para controlar os triglicerídeos, moléculas de gordura encontradas no sangue que são produzidas a partir do consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura ou pela ingestão de bebidas alcoólicas.

Valores de triglicerídeos superiores a 200 mg/dL podem ser prejudiciais à saúde, provocando o aumento do risco de acidente vascular cerebral (AVC), endurecimento das paredes arteriais e desenvolvimento de doenças cardíacas, além de inflamações no pâncreas.

Para reduzir os triglicerídeos, deve ser seguido o tratamento recomendado pelo cardiologista, que poderá indicar uma dieta mais saudável, com alimentos naturais e a adoção de atividades físicas regulares. Nos casos mais graves, pode ser necessário fazer uso de remédios.

Conheça seis receitas simples e fáceis de fazer que ajudam no controle dos triglicerídeos e do colesterol:

Suco de abacaxi e bagaço de laranja

A combinação é ótima para baixar os triglicerídeos porque possui fibras solúveis que ajudam a diminuir a concentração de gordura na corrente sanguínea, contribuindo também para a diminuição das taxas de colesterol.

Ingredientes

2 copos de água;

2 rodelas de abacaxi;

1 laranja com bagaço;

Suco de 1 limão.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe e beba diariamente, duas vezes ao dia: de manhã e à noite.

Chá de cúrcuma

A cúrcuma contém propriedades antioxidantes que ajudam a eliminar as gorduras e as toxinas do sangue e, consequentemente, os triglicerídeos e o colesterol.

Ingredientes

1 colher (de café) de cúrcuma em pó;

1 xícara de água.

Modo de preparo

Coloque a água para ferver e, depois, acrescente a cúrcuma. Tampe e deixe em repouso durante um tempo de cinco a dez minutos. Coe e beba duas a quatro xícaras do chá por dia.

Água de aveia com canela

A aveia contém beta-glucanos, um tipo de fibra solúvel que ajuda a diminuir a absorção de gorduras a nível intestinal, enquanto a canela é rica em antioxidantes. Os dois ingredientes juntos favorecem a diminuição dos triglicerídeos e do colesterol.

Ingredientes

1/2 xícara de aveia em flocos;

500 mL de água;

1 pau de canela.

Modo de preparo

Misturar a aveia em flocos com a água e o pau de canela e deixar repousar durante a noite. Coe o preparo no dia seguinte e beba ainda em jejum. A bebida deve ser consumida diariamente.

Suco de beterraba com maçã

A beterraba e a maçã possuem grande quantidade de fibras. Juntas, elas ajudam a diminuir tanto os triglicerídeos quanto o colesterol LDL, também chamado de colesterol “ruim”. O limão entra nesta receita para ajudar a limpar o organismo com o seu alto teor de vitamina, minerais e antioxidantes.

Ingredientes

50 g de beterraba;

2 maçãs;

Suco de 1 limão;

1 pedaço pequeno de gengibre.

Modo de preparo

Corte a beterraba e as maçãs em pedaços pequenos e misture com os outros ingredientes no liquidificador. Beba 1 copo do suco diariamente.

Água de alho

O alho possui propriedades antioxidantes que favorecem a diminuição dos níveis de triglicerídeos e de colesterol, reduzindo o risco doenças cardíacas.

Ingredientes

1 dente de alho;

100 ml de água.

Modo de preparo

Machuque um dente de alho e deixe-o em repouso na água de um dia para o outro. Beba a água na manhã seguinte, em jejum.

Além da água, o alho também pode ser utilizado para temperar os alimentos, na forma de chá ou mesmo ingerido na forma de cápsulas.

Vinagre de maçã

O vinagre de maçã é rico em compostos fenólicos, principalmente flavonoides – que atuam como antioxidantes e favorecem a diminuição dos triglicerídeos e do colesterol.

Modo de uso

Idealmente, deve-se consumir até duas colheres de sopa de vinagre de maçã por dia. Ele pode ser utilizado para temperar saladas e alimentos. O consumo do vinagre puro não é recomendado porque pode desgastar o esmalte dos dentes ou causar feridas na garganta.

Para ter o máximo de benefícios, é importante que os remédios caseiros listados acima sejam acompanhados por uma alimentação equilibrada e saudável, com frutas e vegetais e que o consumo de alimentos ricos em gordura e bebidas alcoólicas seja evitado. É importante destacar que o consumo desses remédios não substitui os tratamentos indicados por médicos.