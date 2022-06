Conheça os países da América do Norte

Nem sempre escolher um lugar para viajar é uma tarefa tão fácil quanto parece, não é mesmo? Nos diferentes continentes do mundo, não faltam opções de destinos para uma viagem incrível.

A América do Norte pode ser um belo destino para viver experiências impressionantes. Ainda não sabe o que fazer durante as viagens? Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar! Conheça um pouco mais sobre os países da América do Norte para conhecer:

O que fazer no México?

O México é um país com uma cultura extremamente rica e com uma culinária elogiada em muitos lugares do mundo. Além disso, nesse belíssimo país da América do Norte, não faltam opções de atrações e de lugares verdadeiramente impressionantes para serem visitados.

A Cidade do México, por exemplo, é uma das capitais mais lindas de todo mundo, com uma arte e uma cultura que impressionam. Cancún e Acapulco, também são destinos mexicanos muito visitados por turistas de todos os lugares.

O que fazer nos Estados Unidos?

Não tem como falar sobre a América do Norte sem citar os Estados Unidos, não é mesmo? Esse é sem dúvidas um dos destinos mais procurados pelos brasileiros e por pessoas de outros lugares do mundo.

Com uma cultura muito patriota, com diferentes opções de parques, lojas de grife, praias e muito mais, ao comprar passagem aérea Estados Unidos você pode escolher uma infinidade de atrações para visitar.

Orlando, Miami, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Nova York, são alguns dos lugares mais escolhidos por quem planeja viagens para os Estados Unidos.

O que fazer no Canadá?

O segundo maior país em extensão territorial fica localizado na América do Norte, o Canadá. Com uma grande diversidade cultural, é um dos países mais interessantes para ser visitado, afinal, nesse país existem diferentes lugares a serem conhecidos.

Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec e Ottawa estão entre os lugares mais indicados para quem quer conhecer um pouco da cultura canadense.

Como economizar em viagens internacionais?

Seja para viajar para América do Norte ou para outro continente, saiba que é possível conhecer diferentes lugares economizando, algumas dicas muito interessantes são: