Conselho Federal aprova contas dos seis anos de gestão de Andrey Cavalcante, à frente da OAB-RO

“Foi difícil. Foi extenuante. Foi tenso, porém foi intenso, com muitíssimos momentos de felicidade. Foram muitas vitórias, muito mais acertos que erros, muito respeito, muitas transformações para melhor, muitas oportunidades para fazer o nosso melhor.” Assim definiu o advogado Andrey Cavalcante, membro honorário vitalício da OAB Rondônia, ao ter as contas de suas gestões contas aprovadas pelo Conselho Federal nesta terça-feira (6), em Brasília.

Andrey Cavalcante foi presidente da OAB-RO por dois triênios – 2013/2015 e 2016/2018. Ao deixar a presidência com seu sucessor, Elton Assis, ele assumiu a cadeira de conselheiro federal. Natural de Porto Velho, nasceu em 4 de fevereiro de 1975, e se consolidou com um dos grandes expoentes da advocacia rondoniense.

Como membro da Ordem, Andrey Cavalcante foi o responsável por propor a criação da Comissão da Jovem Advocacia. À época, ela foi denominada Comissão de Integração e Apoio ao Novo Advogado, sendo ele o primeiro presidente. Já foi também conselheiro seccional, sendo sempre muito atuante nas questões coletivas e participante ativo da cena da advocacia porto-velhense.

Ao analisar suas duas gestões, o membro honorário vitalício destaca que “muitos desafios foram vencidos, tocamos no coração e na vida dos advogados rondonienses. Impossível em um texto como este, enumerá-los. Porém, nada disso seria possível sem a contribuição, o envolvimento, a dedicação, e o amor a essa Instituição e seu compromisso em trabalhar para mostrar cada vez mais a capacidade de fortalecer a classe, em contribuir com nosso País e com o nosso amado Estado de Rondônia”.

Dentre as conquistas citadas, estão: Investimentos em capacitação e tecnologia frente ao PJE; entrega de 45 centros de inclusão digital em todo o Estado; Integração institucional entre os poderes constituídos, valorizando a OAB sobremaneira; Reorganização e completa estruturação orgânica da instituição; Fortalecimento e investimento na Escola Superior da Advocacia de Rondônia; Reforma de todas subseções que passaram a obedecer um padrão humanizado; Doação do terreno, projeto e entrega de 50% da obra da subseção de Cacoal; Reforma integral do clube e do hotel da OAB, em Porto Velho; Caravana do Empreendedorismo; Criação da Procuradoria Jurídica; Estruturação assessoria de imprensa e Fortalecimento da defesa de prerrogativas da instituição.

“Quando concluí o meu mandato, tive a sensação de dever cumprido. Hoje, com a aprovação de todas as contas, tenho a certeza que agi de maneira correta, mantendo o empenho na luta por melhorias na advocacia do nosso estado. Enfim, foi a vitória maiúscula da força do conjunto. O meu muito obrigado a todos, e que a OAB/RO avance sempre”, finalizou Andrey.

Fonte da Notícia: Ascom OAB/RO