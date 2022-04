Conta de luz: Aneel autoriza aumento em 4 estados a partir de hoje

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, neste ano, uma série de reajustes tarifários que variam de 7% a 24% nas contas de luz de consumidores residenciais das distribuidoras de energia. A partir desta sexta-feira (22/4), a agência autorizou o aumento na conta de luz em quatro estados: Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe.

As mudanças nas taxas das tarifas refletem, entre outros motivos, a alta da inflação. Os contratos de compra e distribuição de energia elétrica são reajustados por dois índices: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). No acumulado dos últimos 12 meses, ambos estão acima de 10%.

Veja os reajustes aprovados até o momento pela Aneel neste ano:

Empresa: Enem Ceará (CE)

Reajuste: 23,99%

Entrada em vigor: 22 de abril

Empresa: Neoenergia Coelba (BA)

Reajuste: 20,73%

Entrada em vigor: 22 de abril

Empresa: Neoenergia Cosern (RN)

Reajuste: 19,87%

Entrada em vigor: 22 de abril

Empresa: Energisa Sergipe (SE)

Reajuste: 16,46%

Entrada em vigor: 22 de abril

Empresa: Energisa Mato Grosso (MT)

Reajuste: 20,36%

Entrada em vigor: 16 de abril

Empresa: Energia Mato Grosso do Sul (MS)

Reajuste: 16,83%

Entrada em vigor: 16 de abril

Empresa: CPFL Paulista (SP)

Reajuste: 13,80%

Entrada em vigor: 8 de abril

Empresa: CPFL Santa Cruz (SP, MG e PR)

Reajuste: 7,17%

Entrada em vigor: 22 de março

Empresa: Enel Distribuição Rio (RJ)

Reajuste: 17,14%

Entrada em vigor: 15 de março

Empresa: Light (RJ)

Reajuste: 15,41%

Entrada em vigor: 15 de março

Empresa: Energisa Borborema (PB)

Reajuste: 9,39%

Entrada em vigor: 4 de fevereiro

Ao longo do ano, a agência ainda vai aprovar o reajuste de outros distribuidoras do país.

Além das mudanças já definidas pela agência, há uma redução nas tarifas de sete pequenas distribuidoras de energia. Essas sete distribuidoras recebem subvenção econômica. As reduções variam de 3,38% a 26,69%.

Fim da bandeira

Apesar dos reajustes aprovados, a Aneel explica que o fim da bandeira de “escassez hídrica” deve reduzir ou até mesmo anular o efeito dos reajustes nas tarifas.

