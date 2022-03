Contas básicas representam mais de 33% das dívidas na Região Norte

Na região Norte, 42,09% da população adulta está inadimplente e a soma de todos os débitos atinge a cifra de R$ 18,8 bilhões. O valor médio da dívida por inadimplente é de R$ 3.398,16 – 15,52% menor do que a média nacional. Pará é o Estado com o maior valor médio de dívida da região (R$ 1062,00), seguido por Amazonas (R$ 953,00). O segmento com maior índice de endividamento é o de utilities (contas básicas como água, luz e gás), com 33,2% do total da região.

Rondônia registra 40,4% de inadimplência da população adulta.

De acordo com a gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil elaborado pela Serasa revela que o valor total das dívidas no país é de R$ 260,7 bilhões– R$ 2 bilhões a mais do que em abril de 2020, quando ocorreu o auge do lockdown: “O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados”, afirma Aline.

Onde negociar

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma digital e gratuita por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

no Google Play e App Store Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096

Negociação presencial nos Correios

Para quem prefere o atendimento presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios pelo país, que oferecem as mesmas condições e descontos especiais do Feirão Limpa Nome, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.

Cenário da inadimplência no país

Março, 2022 – Ainda que o final do último ano tenha gerado a expectativa de retomada econômica com o retorno das atividades após quase dois anos de pandemia, o mês de janeiro de 2022 surpreendeu com indicadores negativos de inflação, renda e aumento no número de negativados. O número de inadimplentes no país chegou a 64,82 milhões, volume próximo ao pico da pandemia registrado em abril de 2020. Só na Região Norte são mais de 5,54 milhões de pessoas na situação de inadimplência.

É hora de renegociar as dívidas

O cenário da inadimplência no país levou a Serasa a lançar uma versão emergencial do Feirão Limpa Nome. Até 31 de março, em parceria com 100 empresas credoras, o Feirão oferece a possibilidade de negociação com descontos que podem chegar a 99% do valor da dívida. As ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos estão disponíveis nos canais digitais da Serasa, onde a negociação pode ser feita em até três minutos.

Mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões desses débitos podem ser quitados por até R$ 100,00 e 15 milhões deles por apenas R$ 50,00.

