Contrato para a recuperação de 3 mil quilômetros de estradas vicinais é assinado em Porto Velho

Buscando fortalecer o setor agrícola de Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves assinou, na segunda-feira (27), o contrato para a execução de patrolamento e limpeza lateral de 3 mil quilômetros de estradas vicinais.

Na prática, a Prefeitura formalizou o contrato com a empresa terceirizada vencedora do processo de licitação para a execução das obras. A contratação prevê iniciar a recuperação e encascalhamento de 3 mil quilômetros de estradas vicinais.

“Será um trabalho paralelo. Nosso maquinário manterá o trabalho em uma ponta e, na outra ponta, estará a empresa contratada garantindo mais agilidade e viabilizando o desenvolvimento econômico do nosso setor agrícola”, explicou o prefeito.

A contratação é vista como estratégica para a agricultura familiar e o agronegócio de Porto Velho ao facilitar a escoação da produção agrícola e contribuir para a geração de emprego e renda no campo.

A estratégia solicitada pelo Município é de que as obras iniciem pelas localidades mais distantes e com maior fluxo de moradores e veículos.

Ainda esse ano, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) irá restaurar também 1.700 quilômetros de estradas e mais dez pontes na zona rural do Município.

Para o secretário da pasta, Vinícius Miguel, os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura repercutem em várias áreas da vida dos moradores e produtores rurais. “Os trabalhos significam inclusão social, acessibilidade e desenvolvimento econômico para famílias e produtores agrícolas. A contratação permite que o Município concentre seus esforços em outras áreas também prioritárias”, afirma o secretário.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do secretário adjunto da Semagric, Gustavo Serbino, do secretário municipal de Obras, Diego Lage, e do superintendente distrital do Município, Luiz Cláudio.

Via Pedro Bentes – SMC