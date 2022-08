Convenção do Partido Liberal anuncia Marcos Rogério como candidato ao Governo de Rondônia Os candidatos para estadual, federal e senado serão apresentados na Convenção do PL que ocorre nesta sexta-feira (5)

O Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, vai oficializar em Porto Velho (RO), a candidatura do senador da república Marcos Rogério ao governo de Rondônia. A Convenção do PL será nesta sexta-feira (05), a partir das 17h, no Bingol Clube Eventos.

Estão sendo esperados no evento lideranças do partido de todo Estado que são apoiadores do presidente Bolsonaro e de Marcos Rogério.

A convenção é aberta ao público que conhecerá os 25 candidatos a deputados estaduais e 9 federais, além do empresário Jaime Bagatoli que disputará o Senado pelo Partido Liberal.

“Teremos presença de muita gente da Capital e caravanas que estão chegando de várias cidades do interior do Estado. Vai ser um grande momento de largada da campanha eleitoral de 2022 e uma festa da democracia e da liberdade”, disse Marcos Rogério.

SOBRE MARCOS ROGÉRIO

Senador da República eleito por Rondônia, Marcos Rogério tem 44 anos. É natural de Ji-Paraná (RO), região central do Estado, fez bacharelado em Direito, mestre em administração pública e é doutorando em direito constitucional.

O senador é filho de agricultores, atuou na comunicação social por mais de 12 anos.

Sua carreira política começou em 2009, quando foi eleito vereador em Ji-Paraná. Em 2011 foi eleito e diplomado deputado federal, e reeleito em 2015.

Em 2018 se elegeu como o senador mais votado do Estado, com 324.939 votos (24,06% do eleitorado). É vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. É o atual presidente do Partido Liberal em Rondônia.

No Congresso é um dos mais atuantes senadores e tem protagonismo na defesa do presidente Jair Bolsonaro e das políticas conservadoras do governo federal.

SERVIÇO:

EVENTO: Convenção Estadual do PL.

DATA: 05-08-22.

LOCAL: Bingool Eventos.

ENDEREÇO: Av. Rogério Weber, 1867.

Baixa da União, Porto Velho – RO.

HORÁRIO: 17H

assessoria