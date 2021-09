Convênio assinado: R$ 300 mil para a recuperação de estradas vicinais em Costa Marques

A recuperação de 26,38 quilômetros de estradas vicinais no município de Costa Marques, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário está mais próxima de ocorrer, após a assinatura do convênio entre o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e a prefeitura municipal. A prefeitura vai ingressar com uma contrapartida no valor de R$ 15.799,30

Esse investimento é mais uma ação do mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para assegurar melhorias nas estradas e melhorar o acesso e o escoamento da produção agropecuária. O recurso atende ao pedido do prefeito de Costa Marques, Vagner Miranda, o Mirandão (Republicanos)

“Assegurei ao prefeito que iríamos buscar junto ao Governo alocar o recurso e agora, com o convênio assinado, o passo seguinte é empenhar e os R$ 300 mil irem para a conta da prefeitura, que vai contratar o serviço. É a nossa contribuição com o município, apoiando as ações da prefeitura e estamos confiantes de vamos fazer ainda mais”, disse Redano.

Via ALE-RO