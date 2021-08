Convênio de R$ 300 mil para melhorias nas estradas vicinais de Theobroma é assinado

Está cada dia mais próxima a liberação dos R$ 300 mil para as obras de recuperação das estradas vicinais de Theobroma. Na semana passada, foi assinado o convênio entre a prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), o passo seguinte é o empenho e o recurso ir para a conta do município, para a execução dos serviços.

Essa ação ocorre graças ao empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que atuou junto ao Executivo pela liberação do recurso, após receber o pedido do prefeito de Theobroma, Gilliard Gomes (PSD), do vice-prefeito Gilmar Alves (Republicanos) e dos vereadores César e Ronei, ambos do Republicanos.

Alex Redano destacou a importância da melhoria nas vicinais. “Boas estradas garantem o escoamento da produção agropecuária, facilitando a comercialização dos produtos e garantindo mais lucros para os produtores. Uma estrada ruim, prejudica e muito o desenvolvimento do município”, completou.

A prefeitura de Theobroma vai aportar R$ 15.863,18 de contrapartida, para que o projeto se concretize, com a contratação de empresa para a execução das obras de melhorias nas vicinais.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO