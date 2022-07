Cooperativismo e sustentabilidade: entenda a relação

O sistema de trabalho de uma cooperativa tem em sua essência a preocupação com o meio ambiente e, principalmente, com pessoas. Entenda.

Mais do que nunca, é fundamental falar sobre a responsabilidade do homem com o planeta. É necessário que pensemos em maneiras de colocar em prática bons comportamentos.

Desse modo, torna-se urgente buscar por um modelo de sociedade mais humana e sustentável. É aí que entra o sistema de cooperativa que, por essência, têm o compromisso socioambiental em sua base.

Acompanhe a leitura e veja qual a relação do cooperativismo com a sustentabilidade!

Afinal, o que é sustentabilidade?

É comum que a gente atrele sustentabilidade a apenas questões ambientais. Acontece que ela vai bem além, visto que seu intuito é alinhar a viabilidade econômica, diversidade cultural e a justiça social. Ou seja, trata-se de tudo que visa o bem comum de todos os envolvidos. É sobre o que muda a vida da humanidade para melhor.

A sustentabilidade, atualmente, é uma meta, mas também um desafio. Isso porque a sociedade tem cada vez mais primado pelo capitalismo desenfreado, o que coloca o consumo em primeiro lugar. O cooperativismo, portanto, é um ótimo aliado para superar esse aspecto.

O que significa cooperativismo

Bom, muitos não sabem ao certo o que significa cooperativismo. Consiste em um modelo de organização de trabalhadores que se juntam em prol de um objetivo em comum. Todos possuem participação e voz ativa nas tomadas de decisões.

Por meio de uma cooperativa, como cooperativa de trabalho, esse grupo de pessoas têm mais chances de alcançar seus objetivos e conseguirem melhores condições para atuar. Assim, o sistema transforma milhões de vidas.

A relação entre os dois

No cooperativismo e na sustentabilidade, as pessoas estão no centro de tudo e todas as ações são baseadas no bem-estar dos envolvidos. E vamos combinar: nada melhor do que um meio ambiente saudável para vivermos. Neste ponto, encontram-se os dois conceitos, que buscam pelo menor impacto ambiental.

Foi por esse objetivo que no ano de 2021 a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) desenvolveu um manifesto com a visão e o posicionamento do cooperativismo brasileiro em relação à sustentabilidade e preservação ambiental do mundo.

O documento fala, principalmente, sobre o controle de emissão de carbono e de gases do efeito estufa. Bem como do desmatamento ilegal, incentivos fiscais e monetários para produtores rurais que realmente tenham boas condutas. São ações práticas que já estão sendo incorporadas e essa é mais uma das vantagens da cooperativa.

Por fim, concluímos que os cooperados não somente possuem acesso a melhores produtos e serviços, como também colaboram para uma sociedade mais sustentável.