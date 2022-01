Copa São Paulo: Palmeiras inicia com goleada sobre o Asssu-RN

O Palmeiras iniciou a sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior goleando o Assu-RN por 6 a 1 no estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema. A vitória deixou o Verdão na liderança do Grupo 28 com 3 pontos.

COM O PÉ DIREITO! 6⃣⚽️ Com gols de Jhonatan, Gabriel Silva, Endrick (2) e João Pedro (2), as #CriasDaAcademia venceram o Assu-RN na estreia na @Copinha e conquistaram os primeiros 3 pontos na competição! 💪🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/uGPDIN0xzU — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 5, 2022



O destaque da partida foi o garoto Endrick, de apenas 15 anos, que marcou duas vezes. Os outros gols saíram de pés de João Pedro (dois), Jhonatan e Gabriel Silva. Já DW descontou para o Assu.

Goleada do Vasco

Quem também estreou com goleada foi o Vasco, que bateu o Lagarto por 5 a 1 graças a gols de Figueiredo (dois), Vinícius, Juan e Rayan. David, no final do confronto, descontou para a equipe de Sergipe. Após o triunfo, o time Cruzmaltino assumiu a ponta do Grupo 24 com 3 pontos.

Outros resultados desta quarta-feira:

Mirassol 7 x 0 Confiança

Desportivo Brasil 3 x 0 Botafogo-SP

Goiás 2 x 0 Iape

Paulista 0 x 1 São Bernardo

Ceará 1 x 1 Bragantino-PA

Ska Brasil 3 x 0 Rio Claro

Água Santa 2 x 1 Real Ariquemes

Ibrachina 3 x 1 Inter de Limeira

Náutico 1 x 1 Serranense

Nacional-SP 1 x 0 Capivariano

Coritiba 1 x 0 Real Brasília