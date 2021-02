Coronavírus: Unimed Porto Velho inaugura Pronto-Socorro de Campanha

A Unimed Porto Velho entregou no dia 10 de fevereiro, um Pronto-Socorro de Campanha a seus beneficiários. A unidade é totalmente equipada para atender os pacientes com síndromes gripais, da maneira mais segura possível. Esta é uma alternativa para oferecer tranquilidade aos pacientes e profissionais da saúde, em um local com preparação exclusiva para este atendimento.

A estrutura temporária está alocada no estacionamento do Hospital Unimed e conta com espaço para atendimentos de observação, emergência, nebulização e estado crítico, dobrando então a capacidade atual.

O presidente da Unimed Porto Velho, Robson Jorge Bezerra, destaca que neste momento a prioridade é oferecer aos pacientes um espaço moderno e atendimento de excelência. “Toda a estrutura foi montada para possibilitar as melhores condições de assistência aos beneficiários e suporte necessário à equipe da linha de frente”, pontua.

Com a entrega do Pronto-Socorro de Campanha, a cooperativa poderá continuar a obra de construção de uma nova Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Unimed. Estas acomodações serão divididas entre atendimentos adulto, neonatal, semi-intensivo e canguru. “Com esta iniciativa, reforçamos nosso propósito de promover saúde e qualidade de vida”, finaliza Robson.

Assessoria