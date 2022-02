Coronel Chrisóstomo anuncia obra temporária na BR-364 objetivando diminuir o sofrimento do setor produtivo com os alagamentos

O deputado federal coronel Chrisóstomo, anunciou que em contado com o Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura em Rondônia (DNIT), conseguiu ajuda temporária para uma solução emergencial e liberação de trecho crítico da rodovia federal 364, por causa dos temporais na área e chuvas que alagaram parte da estrada. O trabalho está sendo feito com a elevação de um “tapete” de pedras objetivando superar a cheia do rio Jamari.

“Com essa elevação, podemos minimizar os transtornos nessa área alagada, para que a nossa produção possa ser escoada”, frisou.

Chrisóstomo disse anda que teve apoio da PRF/RO que ajudou no controle do tráfego na região alagada. Na ocasião, agradeceu o Ministério da Infraestrutura pelo apoio prestado aos rondonienses.

Segundo o parlamentar, equipes estão trabalhando dia e noite para solucionar o problema, mesmo que paliativo, mas, que vai possibilitar o escoamento de produção de diversos setores da economia de Rondônia.

Os carros pequenos, ônibus e caminhões poderão trafegar com segurança e cumprir o seu papel social de levar e trazer os produtos para o Estado, gerando emprego e renda, abastecendo o setor de comestíveis para que não falte comida na mesa da população.

Veja o vídeo:

https://web.facebook.com/watch/?v=1000753014188021

Assessoria