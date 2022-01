Coronel Chrisóstomo confirma vinda de Bolsonaro a RO dia 3 de fevereiro para encontro com novo presidente do Peru

Coronel Chrisóstomo confirma vinda de Bolsonaro a RO dia 3 de fevereiro para encontro com novo presidente do Peru Será mais uma vez um privilégio para os rondonienses verem de perto o nosso Presidente Jair Bolsonaro, reitera o parlamentar

O deputado federal Coronel Chrisóstomo informou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) deverá vir a Rondônia no dia 3 de fevereiro. Segundo o parlamentar, a visita foi confirmada pelo presidente e revelou que a principal pauta da visita é um encontro com o presidente do Peru, Pedro Catillom recém-eleito para comando do país andino.

Não se sabe exatamente qual é o objetivo do encontro, porém a informação também é confirmada pela imprensa peruana, colocando como data dia 3 de fevereiro, em Porto Velho.

Para o deputado será mais uma oportunidade aos rondonienses de prestigiar o presidente da República que é muito bem cotado no Estado, e tem em Rondônia um de seus principais redutos eleitorais no país.

A Agência Peruana de Notícias também divulgou uma matéria sobre a reunião:

“Após sua participação nesta cúpula, o presidente Castillo planeja viajar ao Brasil no dia 3 de fevereiro, para participar da reunião presidencial com seu colega Jair Bolsonaro.

O referido encontro acontecerá na cidade de Porto Belo, estado de Rondônia, e tem como objetivo fortalecer os laços históricos de amizade e cooperação que existem com o Brasil, bem como promover a ampla agenda bilateral, por meio de um espaço de alto nível diálogo político de alto nível”.

Assessoria