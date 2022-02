Coronel Chrisóstomo cumpre a promessa de lutar pelo Aeroporto de médio porte em Ariquemes. Chrisóstomo se reúne com o Secretário de aviação civil do ministério de infraestrutura, Dr. Ronei Saggioro Glanzmann e tratam o futuro do Aeroporto de Ariquemes (Vale do Jamari).

Atualmente o aeroporto de Ariquemes funciona como aeroclube e recebe apenas aeronaves de pequeno porte. O município não tem a oferta de voos comerciais e o aeroporto mais próximo com esse serviço fica em Porto Velho ou Ji-Paraná, distantes média 200 quilômetros de Ariquemes. O aeroclube tem estrutura apenas para pousos e decolagens de pequenas aeronaves.

O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo esteve reunido com o Secretário de aviação civil do ministério de infraestrutura, Dr. Ronei Saggioro Glanzmann, reivindicando alinhamento para investimentos necessários para dotar o aeroclube (voo de pequenos aparelhos) em aeroporto regional do município de Ariquemes atendendo uma grande demanda de aeronaves de médio porte na região do Vale do Jamari, vindo centralizar em Ariquemes.

“O município de Ariquemes é PORTAL de negócios para todos os demais municípios do Vale do Jamari e ainda carece de investimentos, adequações técnicas e rota comercial, para tanto, acertamos com o ministério da infraestrutura uma pauta já para 2022. Acertamos com a União, via ANAC, SAC e Aeronáutica inclusive as tratativas a serem efetivadas pelo governo do Estado e município”, ressalta Chrisóstomo em suas redes sociais.

No final do ano de 2019 Chrisóstomo visitando Ariquemes se chateou com uma cidade de tal significância no estado e não tem um aeroporto a altura dos seus munícipes em entrevista a “TV do Povo Canal 35 Ariquemes e ao Site Ariquemes190”, fez questão de enfatizar e falar sobre a luta para implantar em Ariquemes um aeroporto com voos comerciais.

Assessoria Parlamentar