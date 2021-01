Coronel Chrisóstomo destina R$ 12,4 milhões em emendas para asfaltar ruas de Porto Velho e fiscaliza obras

O deputado Coronel Chrisóstomo fiscalizou nessa quinta-feira (14) as ruas de Porto Velho que serão asfaltadas com recursos de suas emendas parlamentares. Cerca de R$ 12,4 milhões foram destinados para o trabalho de pavimentação.

Sete ruas das zonas Leste e Sul da capital serão asfaltadas: as ruas Itatiaia e Farrapos, no Bairro São Francisco; as ruas Genebra e Rua Montserrat, no Bairro Novo Horizonte; e as ruas Capão da Canoa, Salto do Céu e Serra Dourada, no Bairro Três Marias.

“Sou engenheiro do Exército Brasileiro e sei o quão importante são essas obras para a qualidade de vida dos moradores. Faço questão de conversar com as pessoas dos bairros para entender suas necessidades e ajudar como posso”, explica o Coronel Chrisóstomo.

O deputado mantém contato constante com os secretários e engenheiros da prefeitura envolvidos nas obras para fiscalizar o processo de asfaltamento. “Meu objetivo é atender ainda mais ruas e bairros de Porto Velho e dos outros municípios de Rondônia. Farei tudo para tornar a vida do nosso povo melhor”, conclui o parlamentar.

Assessoria