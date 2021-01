Coronel Chrisóstomo é convidado por Bolsonaro para inaugurar a Ponte de Abunã

O Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convidou o deputado Coronel Chrisóstomo para a inauguração da Ponte de Abunã, que liga Rondônia ao Acre pela BR-364. O evento está previsto para as próximas semanas.

Coronel Chrisóstomo participou nessa sexta-feira (22) de um café da manhã com deputados apoiadores do Governo Federal e do agronegócio no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Além do presidente Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também esteve presente.

Bolsonaro convidou Chrisóstomo para participar da inauguração da ponte após o café da manhã. O evento deve ocorrer nos próximos dias, em data a ser marcada pelo Palácio do Planalto. Na ocasião, o deputado deve viajar para Rondônia com Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no avião presidencial.

A ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã – distrito de Porto Velho –, vai integrar o Acre à malha de rodovias do Brasil. Hoje, a travessia do rio é feita por balsas. Com a conclusão da ponte, cerca de 2 mil veículos devem trafegar pelo local diariamente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Ministério da Infraestrutura são os responsáveis pelo empreendimento.

Assessoria