Coronel Chrisóstomo é homenageado e recebe medalha do mérito “Duque de Caxias” em Brasília

O deputado coronel Chrisóstomo recebeu a medalha “Duque de Caxias” na terça-feira 09, em Brasília. A homenagem foi realizada na Câmara dos Deputados.

A honraria é concedida a militares, políticos, figuras públicas e outras pessoas que contribuem para o crescimento do Brasil e que se destacam por prestar importantes trabalhos à sociedade.]

“Fico muito feliz e honrado por receber essa bela homenagem. Agradeço aos amigos do Grande Oriente do Distrito Federal, que me concederam essa medalha tão importante. Farei tudo para tornar nosso país ainda melhor”, declarou coronel Chrisóstomo.

Além de defender os interesses de Rondônia e do povo brasileiro no Congresso Nacional, Chrisóstomo foi engenheiro do exército durante mais de 30 anos. O deputado representou o Brasil em missões de paz da ONU no Haiti, comandou batalhões e também foi presidente de tribunais de justiça militar durante a carreira.