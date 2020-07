Coronel Chrisóstomo eleito no ranking dos políticos, o melhor parlamentar do Estado de Rondônia

– O “Soldado do Povo” enfatiza: “E isso é só o começo! Vou fazer muito mais pelo nosso país e por você”.

Quem acompanha as ações do Coronel Chrisóstomo no Congresso Nacional diz ser justo esse título concedido por esse organismo de caráter independente e apartidário, que fortalece ainda mais o seu nome, até então desconhecido do cenário político.

O ranking dos políticos avalia a atividade dos parlamentares tanto de Senadores quanto de Deputados Federais aferindo suas atuações no combate à corrupção, privilégios e o desperdício da máquina pública.

Eleito pelo PSL em 2018 o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo tem aproveitado gradativamente o seu mandato. O próprio Deputado reconhece que sua aprovação nas urnas em 2018 se deu quando o Presidente Jair Bolsonaro apresenta seu nome e suas propostas ao eleitorado brasileiro através do PSL para o cargo de Presidente da República.

Foi nessa ocasião que o Militar João Chrisóstomo de Moura, ciente da insatisfação popular com os atuais representantes do Estado de Rondônia também coloca o seu nome para que o eleitor rondoniense pudesse avaliar, pelo mesmo partido de Bolsonaro.

O parlamentar tem adotado um perfil que foge em larga escala o de muitos que o antecederam e dentre as inúmeras características que o fazem diferente, está a constante presença no Estado de Rondônia e isso ocorre em todos os 52 Municípios por intermédio do rateamento de verbas e de outras ações. Vale salientar que esse feito independe de legendas partidárias, pois seu conceito é sempre voltado ao interesse coletivo.

No tocante a cidade de Porto Velho, uma de suas maiores preocupações está voltada para o saneamento básico. Como titular da comissão parlamentar do novo marco legal do saneamento básico na Câmara dos Deputados, luta para este quadro seja mudado em pouco tempo e que o envolvimento da sociedade é de vital importância para essa conquista.

As ações do Deputado são compartilhadas semanalmente através de lives transmitidas às sextas-feira sempre às 18h30min (horário local), por meio de sua fan-page: https://www.facebook.com/CoronelChrisostomo/. Isso tem alavancado inúmeros apoiadores/simpatizantes, consequentemente provocado adversários sobre os interesses futuros do “Soldado do Povo”.

Levando-se em consideração que se trata de um ano eletivo, quando mais uma vez os atuais gestores ocupantes dos referidos cargos serão colocados no “banco dos réus” e julgados nas urnas, onde a postura diplomática, firme e transparente do Coronel Chrisóstomo tem sido “ameaçadora”.

Por Assessoria