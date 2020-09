Coronel Chrisóstomo encontra Bolsonaro após publicação de MP que reduz contas de luz em Rondônia

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) esteve no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (02) para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela redução das tarifas de energia em todo o Brasil. Bolsonaro assinou uma medida provisória que diminui encargos tributários e reduz o preço das contas de luz no país até 2025.

O texto da Medida Provisória 998/20, também conhecida como MP do Consumidor, vai destinar recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, entre outras ações. A MP vai reduzir o preço das tarifas para consumidores de todo o país e amenizar os reajustes futuros. Os estados das Regiões Norte e Nordeste serão os maiores beneficiados.

A diminuição do preço da energia em Rondônia é uma demanda antiga do Coronel Chrisóstomo. Além de articular a redução em reuniões com empresas concessionárias e com o Governo Federal, o deputado enviou um ofício no dia 17 de agosto diretamente ao presidente Jair Bolsonaro solicitando o desconto. O pedido foi atendido.

“Finalmente estamos fazendo justiça ao povo de Rondônia e da Região Norte. Pagamos uma tarifa compatível com a de estados ricos do Sul e Sudeste, mas não possuímos o mesmo nível de renda. Essa medida do presidente Bolsonaro vai corrigir uma injustiça histórica e aliviar as contas de casa do nosso povo, especialmente no momento em que enfrentamos a pandemia de covid-19”, explica Coronel Chrisóstomo.

Deputados federais e senadores precisam debater e aprovar a medida provisória em um prazo máximo de 120 dias; caso contrário, a MP perde a validade. “Estou convicto de que vamos aprovar o texto no Congresso Nacional rapidamente. Os parlamentares sabem que o assunto é urgente e que vai afetar todos os brasileiros. Demos o primeiro passo. O trabalho continua.”

Assessoria