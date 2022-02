Coronel Chrisóstomo entrega três veículos de transporte de material biológico para capital de Rondônia.

Na manhã desta Terça Feira, no pátio da prefeitura da capital, na entrega de 3 veículos para transporte de material Biológico, adquiridos com recursos de emenda pessoal do deputado Coronel Chrisóstomo , no valor de Setecentos e cinquenta Mil Reais, o prefeito Hildon Chaves disse que o deputado faz uma mandato parlamentar extraordinário.

Chrisóstomo disse que esses veículos serão utilizados para o transporte de material biológico que serão recolhidos das unidades de saúde do município e distritos , e trazidos para os laboratórios da capital para serem tomadas as medidas de costumes, e os veículos inclusive pode serem utilizados para o transporte de vacinas.

Hildon Chaves, agradeceu o empenho e o trabalho do deputado, dizendo que o município nunca recebeu recursos oriundo de emendas para esse tipo de aquisição, e daqui para a frente a realidade será outra, lembrou que essa ação é uma inovação , que antigamente esse transporte desse material biológico era feito de forma precária , e agora com esses veículos adquiridos com emenda do deputado o transporte será mais ágil e com total segurança, pois os veículos possuem câmara fria.

Em nome da população de Porto Velho, Hildon chaves agradeceu ao deputado Chrisóstomo dizendo que ele exerce o mandato de deputado federal de forma extraordinária.