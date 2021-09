Coronel Chrisóstomo faz denúncia sobre madeira parada no porto de Porto Velho O parlamentar foi ver pessoalmente a situação e gravou imagens do local trazendo a público o caos enfrentado por empresários madeireiros por falta de uma assinatura de um agente público do IBAMA/RO

No momento fez uma solicitação ao IBAMA de Rondônia que tome providências imediatas e assine imediatamente. Relatando que são 108 empresas envolvidas esperando estas madeiras serem exportadas, são 5.400 funcionários diretos envolvidos, são mais de 218 Milhões de Reais parados no porto e ainda pagam uma multa diária de estocagem no Barracão e o volume está grande ocupando pátios das companhias marítimas que liberam um book com prazo de embarque da mercadoria como o prazo é curto para o embarque. Multa de 300 dólares por dia a cada carga que deveria ser embarcada de imediato e já estão a mais de dois meses, lembrando que esperando apenas uma assinatura de um agente do IBAMA/RO.

Disse ainda que isso impacta o governo, que o estado precisa de recursos.

Sobre o assunto:

Depois da saída do Ministro Salles e com as novas medidas tomada pelo STF empresários do ramo madeireiro em Rondônia reclamam da morosidade por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e atitude no superintende para liberarem a exportação das cargas de madeiras já em processo de destino transportadas por via terrestre até o porto para embarcações para o destino final sendo compradores do exterior. Alegam que têm licenciamento ambiental e mesmo sendo madeira com plano de manejo sustentável e legalizada pelo IBAMA e feita a fiscalização desde a madeira em tora e beneficiada no pátio da madeireira e no transporte até chegada ao porto e já no porto foi feita a fiscalização física das cargas e a aferição dos documentos e os documentos deste montante de quase 12 mil cúbicos estão OK e aptos a serem embarcados e exportados, disseram ainda que os superintendentes dos estados vizinhos Amazônia e Pará estão assinando enquanto isto em Rondônia está parado a mais de dois meses.

Por outro lado, segundo a alegação do IBAMA de Rondônia é que faltam agentes para assinarem a guia de autorização de exportação.

