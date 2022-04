Coronel Chrisóstomo fiscaliza obra do novo Porto Hidroviário de Guajará-Mirim Além de atender a população do Brasil e Bolívia, na questão da segurança no transporte de pessoas e mercadoria, irá, incrementar ainda mais a economia do município

O deputado Federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, esteve no último domingo (10), em Guajará-Mirim, fiscalizando o serviço de construção do Novo Porto Hidroviário do município. A obra, que está sendo executada pelo DNIT.

Além de atender a população do Brasil e Bolívia, na questão da segurança no transporte de pessoas e mercadoria, a nova estrutura irá, segundo o parlamentar, incrementar ainda mais a economia do município com o país vizinho. Para o deputado, o novo porto também irá contribuir para o turismo local e do Estado.

“Mesmo no domingo, aproveitei para ir fiscalizar as obras do novo PORTO, onde irá incrementar a economia do município de Guajará Mirim com o país vizinho Bolívia”, afirmou Chrisóstomo.