Coronel Chrisóstomo “O Bolsonarista” novamente no pódio do Ranking da Política 2021. Chrisóstomo, o melhor deputado federal de Rondônia por 3 anos consecutivos, a se manter no pódio da avaliação política Nacional.

O deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) foi o parlamentar rondoniense eleito em segundo lugar no seu primeiro ano de mandato (2019), deixando para trás pares veteranos na política do estado, assim se manteve e no ano de 2020 alcançou o topo da premiação levando também o primeiro lugar na Classificação do Ranking.

Já em 2021, como já era esperado pela sua atuação Bolsonarista no Congresso desde seu primeiro dia de parlamentar e a sua atuação em favor dos 52 municípios e dezenas de distritos do estado de Rondônia, logrou êxito em estar e permanecer em segundo lugar novamente.

Em uma avaliação feita anualmente, em 03 anos consecutivo Chrisóstomo recebe o reconhecimento de ser o único parlamentar a se manter em sua posição desde o início da avaliação, classificado como o melhor parlamentar de Rondônia nos últimos 03 anos, firme manteve sua posição no pódio, sem oscilar manteve em segundo lugar entre os outros concorrentes que não se manteve no pódio pelo mesmos períodos ranqueados pela métrica exclusiva desenvolvida pelo site Ranking Político.

Como é feita a avaliação?

O site Ranking dos Políticos avaliou os parlamentares a nível nacional e estado por estado. A pontuação dos políticos é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça. Seguindo 3 pilares, utilizamos esses dados para avaliar o desempenho dos parlamentares. Confira abaixo AQUI mais detalhes sobre a metodologia, e também um exemplo prático.

Em contato com Deputado ele disse:

“Me sinto honrado novamente por estar classificado e o cidadão que avaliou me mantendo em uma posição de privilégio novamente me dando o segundo lugar, sinal que mantive meu trabalho com dedicação desde que fui empossado como representante do povo rondoniense.

Em 2019 não esperava tal reconhecimento por ser um parlamentar novo de mandato e mais ainda gozar o primeiro lugar em 2020, isto me motivou muito estar por três anos consecutivos entre o primeiro e o segundo lugar.

Quero agradecer de todo coração o reconhecimento do meu trabalho em favor do Brasil, sempre votando as pautas alinhadas com o compromisso que tenho com o Presidente Jair Bolsonaro desde campanha a qual me elegi deputado Bolsonarista, sem arredar o pé do Conservadorismo Patriota.

Minha origem é do Exército Brasileiro, hoje estou deputado federal e respeito a Constituição e os princípios básicos, Deus, Pátria e Família.

Defenderei estes direitos e enquanto o povo me manter parlamentar gritarei na tribuna em favor do nosso povo que assim também pensam e defendem a moral do nosso país.

Quero expressar com carinho a gratidão a todos Prefeitos, Vereadores, e lideranças de cada cidade de Rondônia a qual visitei e tenho visitado levando recursos de emendas parlamentares para Saúde e o desenvolvimento de cada município.

Sou filho de Rondônia e amo esta gente e estou cada dia mais apaixonado visitando lugares que ainda não conhecia e analisando a carência de cada um deles para buscar melhorias à nossa população tão merecida.

Podem contar comigo! Sou soldado de Rondônia e lutarei pelo meu povo“,finaliza o deputado.

