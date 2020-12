Coronel Chrisóstomo participa de evento contra corrupção com Presidente Jair Bolsonaro em Brasília

O deputado federal Coronel Chrisóstomo participou na manhã desta terça-feira (9) do lançamento do Plano Anticorrupção no Palácio do Planalto, em Brasília. O plano foi produzido por um comitê interministerial e estabelece ações para prevenir, detectar e responsabilizar autores de crimes cometidos contra a administração pública. O evento aconteceu durante a abertura do Fórum O Controle no Combate à Corrupção 2020.

Coronel Chrisóstomo acompanhou o evento a convite do Governo Federal. O deputado foi titular da CPI do BNDES em 2019 e é grande defensor de medidas que combatem a criminalidade e a impunidade, como a prisão em 2ª instância. Após o evento, o parlamentar se encontrou com o Presidente Jair Bolsonaro.

“A corrupção é um dos crimes mais perversos que existem. O plano de ação que foi apresentado pelo Governo Federal, em especial pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, será muito útil para responsabilizar e punir quem desvia dinheiro público em todas as esferas. A sociedade não pode tolerar esse crime”, pontuou Coronel Chrisóstomo.

A posição firme contra a corrupção também foi reconhecida pelo site Ranking dos Políticos. O projeto avaliou o deputado Coronel Chrisóstomo como um dos 3 melhores parlamentares de Rondônia e um dos 100 melhores do Brasil. A página pontua deputados e senadores de acordo com suas atuações no combate à corrupção e votações no Plenário, dentre outros critérios.

