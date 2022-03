Coronel Chrisóstomo participa de reunião no Sindsef sobre transposição de servidores

O deputado federal Coronel Chrisóstomo, participou de uma importante reunião no Sindicato dos Servidores públicos Federais de Rondônia (Sindsef), juntamente com o senador Marcos Rogério e os servidores que lotaram o plenário do órgão, contando com a presença do Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani, objetivando dirimir as dúvidas e tomar providências quanto aos enquadramentos e publicações de Portarias, para os servidores que pretendem ingressar nos quadros da União.

O parlamentar disse que uma MP do governo federal poderá estender esse direito os demais servidores contratados até 1991.

“Estamos trabalhando nesse sentido, porque é preciso reconhecer quem ajudou no desenvolvimento do Estado de Rondônia”, finalizou.

Assessoria