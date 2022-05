Coronel Chrisóstomo presta contas de seu mandato parlamentar

O Deputado Federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, em entrevista à Rádio FM 91,5 Boas Novas, de Porto Velho, nesta terça-feira (10), fez a prestação de contas do seu mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, trabalho realizado por meio de recursos que foram destinados a todos os municípios, atendendo as demandas solicitadas pela população do Estado, em suas constantes visitas as mais diversas localidades de Rondônia. “Momento importante com a imprensa da Rádio Boas novas, na prestação de contas do meu mandato em Porto Velho”, destacou o deputado.

“Na Rádio Boas Novas da Igreja Assembleia de Deus, com os jornalistas Marcos e Trajano, pude deixar registrado os meus atos legislativos e os recursos federais direcionados para Rondônia e a Capital”, salientou Chrisóstomo.

“A imprensa rondoniense tem cumprido papel social importante na prestação de contas do meu mandato federal junto a população”, concluiu o deputado.

assessoria