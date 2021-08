Coronel Chrisóstomo reforça fiscalização do tráfego Aquaviário da Marinha de Rondônia com a compra de motores para embarcações

O deputado federal Coronel Chrisóstomo, atendendo ao pedido da Marinha do Brasil em Rondônia, através de suas emendas individuais do Orçamento Geral da União, comprou 01 aparelho com dois motores de 115 HP para as embarcações que fazem a fiscalização aquaviária da prevenção da poluição hídrica e salvaguarda de vidas humanas dos rios.

Na ocasião da entrega dos equipamentos ao Capitão de Fragata, Marcelo de Souza Barbosa, o parlamentar falou sobre essa aquisição, que inclui ainda a instalação e sua importância, veja o vídeo:

O parlamentar disse que essa fiscalização é de suma importância, porque minimiza problemas relacionados a segurança Marítima e do povo do seu Estado.

Assessoria