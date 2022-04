Coronel Chrisóstomo se reúne com Ministro do Desenvolvimento regional e cobra retorno de obras residenciais em Rondônia

Brasília-DF – O deputado Federal Coronel Chrisóstomo, se reuniu na última quarta-feira (20), com o Ministro do Desenvolvimento regional Daniel Ferreira, para solicitar a retomada das obras residenciais dos municípios de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, cujas conclusões estão paralisadas e fazem parte do programa do governo federal.

De acordo com o parlamentar, a conclusão das obras é agurdada com grande expectativa por milhares de famílias, que sonham em adquirir sua casa própria por meio do programa do Governo.

“Estive no Ministério do Desenvolvimento regional, visando cobrar o retorno das obras dos residenciais Casas Verde e Aamarela em Rondônia”, informou Chrisóstomo.

“Provoquei uma reunião na quarta-feira (20), em Brasília com ministro do desenvolvimento regional, Daniel Ferreira, objetivando a retomada das obras dos condomínios residênciais dos municípios de Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, cujas conclusões estão paralisadas e fazem parte do programa do governo federal, Casa Verde e Amarela”, ressaltou o deputado.

“Por ocasião das tratativas com o corpo técnico do ministério, propus inclusive, direcionar emendas parlamentares federais de minha cota, para contribuir para levar qualidade de vida as milhares de famílias que aguardam por suas residências desses municípios de Rondônia”, conclúiu o parlamentar.

assessoria