Coronel Chrisóstomo se reúne com prefeito e vereadores de Itapuã e assegura recursos de R$ 1 milhão para aquisição de retroescavadeira

Itapuã do Oeste, RO – O deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PSL), se reuniu com o prefeito e vereadores de Itapuã, em visita realizada na última quarta-feira (21), ao município, e assegurou aos representantes do executivo e legislativo municipais, recursos na ordem de R$ 1 milhão, para aquisição de uma retroescavadeira, via DNIT. O parlamentar já destinou recursos para a área da saúde do município e garantiu que continuará trabalhando para que sejam asseguradas melhorias para o município, garantindo uma melhor qualidade de vida à poplação.

“Continuando minha visita no interior do Estado, nessa tarde na cidade de Itapuã do Oeste onde fui recebidos pelo Prefeito Moises Cavalheiro e os Vereadores Professora Mineia, Rose Lopes, Jeffinho Shok e Lucas Fiúza”, afirmou Chrisóstomo.

“Já enviei vários recursos para o município, na saúde, para aquisição de veículos para ação social. Agora, vou destinar mais recursos para aquisição de retroescavadeira e R$ 1 MILHÃO via DNIT, para mudar de vez da frente do município na BR 364, dando qualidade de vida para a população”, garantiu o parlamentar.

