Coronel Chrisóstomo trabalha para regularizar terrenos de produtores da Cooperfrutos e Apronvida, em Vilhena

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) quer ajudar a regularizar terrenos de produtores rurais da Cooperfrutos e Apronvida, no setor rural de Vilhena. A área é explorada por agricultores familiares desde os anos 90 e pertence ao Exército Brasileiro.

Com a regularização, os produtores terão acesso facilitado a investimentos e financiamentos para aumentar a produção. “Esse problema se arrasta a quase 30 anos e ainda não teve uma solução. São famílias de trabalhadores que ocupam a região há muitos anos e vivem com muita insegurança. Vou trabalhar para que as áreas sejam incorporadas ao território de Vilhena e que as famílias possam ter o registro dos terrenos”, revela Coronel Chrisóstomo.

Cerca de 130 famílias vivem e trabalham na região. Além das áreas de cultivo, o setor da Cooperfrutos e Apronvida abriga igrejas e uma escola municipal. A produção hortifrutigranjeira é comercializada em Vilhena e exportada para Estados vizinhos, como Acre, Amazonas e Mato Grosso. “Além de colocar comida na mesa das famílias de Rondônia, os produtores também movimentam o comércio da região. É preciso dar segurança jurídica a essas famílias”, conclui o parlamentar.

