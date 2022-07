Coronel Chrisóstomo visita município de Cujubim e presta conta do seu mandato à população O parlamentar se reuniu com os moradores da cidade e prestou conta do seu mandato e trabalhos que vem realizando na Câmara Federal

O parlamentar se reuniu com os moradores da cidade e prestou conta do seu mandato e trabalhos que vem realizando na Câmara Federal

Cujubim, RO – O deputado por Rondônia, Coronel Chrisóstomo, visitou neste último final de semana, o município de Cujubim, quando na oportunidade, se reuniu com lideranças locais para ouvir as necessidades de demandas da população do referido município. O parlamentar se reuniu com os moradores da cidade e prestou conta do seu mandato e trabalhos que vem realizando na Câmara Federal em prol do desenvolvimento de todos os municípios de Rondônia.

“Estive nesse fim de semana prestando contas sobre o meu mandato como Deputado Federal e ouvindo propostas do povo de Cujubim”, relatou Chrisóstomo.

“Sou Vice-Líder do PL na Câmara dos Deputados e trabalho muito pelo nosso povo. Devemos trabalhar juntos para desenvolver Rondônia e o Brasil” fianlizou o deputado.

Via Rondoniadinamica