Coronel Garret morre em decorrência da Covid-19

Morreu na noite desta segunda-feira, 26,em Porto Velho, o coronel da Reserva da Polícia Militar de Rondônia Amoan Garret da Silva, 62 anos, decorrente de complicações da Covid-19. Seu ingresso na Polícia Militar de Rondônia foi em 1985.

O coronel Garret atuou em missões difíceis, como na comissão de negociação com amotinados do presídio Urso Branco, em 2000. Em 2019 ele atuou por um breve período no gabinete militar do prefeito Hildon Chaves (PSDB), de Porto Velho. Ele também foi designado pelo então governador Confúcio Moura, em 2012, a prestar assessoria militar ao Ministério Público Estadual.

Via Mara Paraguassu