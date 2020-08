Coronel Ronaldo confirmado pelo solidariedade

A convenção do Solidariedade ainda não está agendada, mas a decisão de lançar o nome do Coronel Ronaldo para a Prefeitura já está definida

Acompanhado do presidente regional do partido, o Solidariedade, o ex governador Daniel Pereira, o pré candidato à Prefeitura, Coronel Ronaldo, até recentemente comandante da Polícia Militar do Estado, começa a ir à mídia, para dar entrevistas, apresentar ideias e se posicionar como pretendente à cadeira de Hildon Chaves. O Coronel, gaúcho, que atuou na PM desde meados dos anos 80, respondeu a várias perguntas dos Dinossauros, no programa Papo de Redação (Parecis FM, 98.1, segunda a sexta, meio dia às 14 horas).

Falou sobre saúde, transporte público, obras estruturantes, educação e todos os temas importantes da comunidade. Respondeu também várias perguntas dos ouvintes. Muito respeitado na tropa, onde tem apoio quase unânime, Ronaldo deixou o comando da PM por divergências com seu colega, o coronel Marcos Rocha, que era seu chefe, como Governador do Estado. A convenção do Solidariedade ainda não está agendada, mas a decisão de lançar o nome do Coronel Ronaldo para a Prefeitura já está definida.

Por Sérgio Pires