Cota de Gênero: Tribunal Superior Eleitoral garante mandato ao deputado federal Coronel Chrisóstomo

O advogado Nelson Canedo, disse que o não provimento dos dois recursos era a resposta judicial que se esperava do caso em debate

O Tribunal Superior Eleitoral encerrou na data de hoje (06.04.2021 ), o julgamento de dois recursos que visava a cassação do mandato eletivo do Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PSL), sob o fundamento da ocorrência de suposta fraude na cota de gêneros apresentada pelo PSL no pleito eleitoral de 2018, relativo aos candidatos que concorreram ao cargo de deputado federal pelo Estado de Rondônia.

Apesar do Ministério Público Eleitoral e o suplente do Coronel Chrisóstomo, Pastor Valadares, ter em alegado em seus recursos que ocorreu fraude na formação da referida chapa, pelo fato de haver uma candidatada que concorreu sem estar filiada, o TSE, seguindo a mesma linha do TRE/RO, por decisão unanime, não acolheu seus argumentos.

Ao contrário, não identificou qualquer fraude que pudesse de alguma forma macular a chapa dos candidatos do PSL. Procurado pela reportagem, o advogado d o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo, Nelson Canedo, disse que o não provimento dos dois recursos era a resposta judicial que se esperava do caso em debate, pois as provas contidas nos autos eram fartas o sentido de afastar qualquer tese de fraude na formação da chapa proporcional.

A cota feminina foi rigorosamente respeitada, finalizou o advogado.

Assessoria