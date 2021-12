Covid: 15 estados estão com menos de 30% dos leitos de UTI ocupados

Os números positivos ocorrem no mesmo momento em que o país registra diminuição na média móvel de mortes. Nessa terça-feira (7/12), o indicador chegou ao 4º dia consecutivo abaixo de 200 óbitos provocados pela doença, cenário muito diferente do verificado no começo do ano, quando a pandemia figurava a sua segunda e mais devastadora onda de infecção no Brasil.

Os estados Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins contabilizam os números mais positivos. O destaque fica para o Rio de Janeiro, que apresenta a menor ocupação de UTI de todo o país, com apenas 9,5% dos leitos com pacientes.

Veja abaixo o mapa com as internações de pacientes com a Covid-19 em todo o país:

Para realizar o levantamento, o (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, reuniu dados sobre pessoas em UTI em todos os estados brasileiros, por meio dos painéis de cada secretaria estadual ou dos boletins epidemiológicos. Os números coletados são das 19h dessa terça (7/12).

Médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Julival Ribeiro pontua que a vacinação vem demonstrando resultados cada vez melhores no controle da pandemia no país: “Estamos observando aqui no Brasil dados positivos, onde número de novos casos, mortes e hospitalizações vêm caindo. E isso só se deve à vacinação aliada às medidas preventivas”.

Levando isso em conta, Ribeiro alerta para a importância da continuidade das medidas restritivas. Com o avanço da variante Ômicron, por exemplo, prefeitos e governadores de todo o país reavaliaram a decisão de promover shows e outras aglomerações para comemorações de fim de ano.

Destoando das demais unidades federativas, Rondônia voltou a apresentar fila para internações em UTI após 8 meses de pandemia. O estado está com todos os leitos exclusivos para a doença ocupados, e com 7 pacientes aguardando para serem hospitalizados.

“A vacinação é importantíssima para prevenirmos a Covid-19, mas precisa ser aliada a outras mediadas, ao menos até que o mundo tenha total controle sobre a doença”, salienta o especialista.