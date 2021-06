Covid-19: 1,5 milhão de doses da Janssen chegam ao Brasil

Quantitativo é menor do que o anunciado no início do mês pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de 3 milhões de doses

O Brasil recebeu, na manhã desta terça-feira (22/6), 1,5 milhão de doses da vacina Janssen contra a Covid-19. O avião com os fármacos pousou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 9h.

O quantitativo é menor do que o anunciado no início do mês pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De acordo com o cardiologista, a pasta havia antecipado a chegada de 3 milhões de unidades do fármaco.

A entrega estava prevista para a última semana, mas a Janssen não cumpriu o prazo estabelecido para o envio. Na noite de segunda-feira (21/6), a empresa enviou a remessa com apenas metade das doses anunciadas.

Ao acompanhar a chegada das doses, Queiroga ressaltou que os novos imunizantes são “uma dose de esperança para a população brasileira”. O cardiologista também reforçou a meta de vacinar, até setembro, toda a população adulta do país.

“Vamos trabalhar em parceria para que consigamos vencer essa dificuldade sanitária que afeta essa sociedade. Mais 1,5 milhão de doses de esperança para o povo brasileiro”, disse.

A vacina da Janssen é eficaz contra a Covid-19 com apenas uma aplicação — portanto, 1,5 milhão de doses equivalem a 1,5 milhão de pessoas protegidas. O país tem contrato firmado com a farmacêutica para o fornecimento de 38 milhões de unidades do fármaco.

No dia 12 de junho, Queiroga anunciou que a farmacêutica reduziu em 25% o valor do contrato de 38 milhões de doses. Com a mudança, o governo federal economizou aproximadamente R$ 480 milhões do investimento inicial, que era de R$ 2,07 bilhões. O custo de cada dose da vacina será de US$ 10.

O presidente da Janssen no Brasil, Roy Benchimol, também participou da chegada das vacinas ao país. Ele lamentou as mortes por Covid-19 e agradeceu aos pesquisadores que desenvolveram o fármaco.

“É um imunizante que vai ajudar a combater a pandemia no país. Não podemos esquecer neste momento de lembrar todos os funcionários da Janssen, das autoridades, dos voluntários, pesquisadores e todos que trabalharam para esse momento acontecer”, afirmou.

