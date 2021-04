Covid-19: Belo Horizonte retoma reabertura gradual de atividades nesta quinta-feira (22)

A Prefeitura de Belo Horizonte retoma, a partir de hoje (22), o processo de reabertura gradual de atividades comerciais e de serviços, suspensas desde 6 de março para tentar conter o avanço da pandemia de covid-19 na cidade.

De acordo com a administração local, a medida está sendo adotada devido à “tendência de queda” de índices relativos ao uso das estruturas hospitalares. A ocupação de leitos em unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 81,1%, e a de leitos de enfermaria está em 58,9%. “A tendência é de queda, o que justifica a reabertura de serviços não essenciais já nesta quinta-feira”, informou, em nota, o executivo municipal.

Os serviços de alimentação para consumo no local (restaurantes, cantinas, sorveterias, lanchonetes, bares e similares), incluindo os estabelecimentos que funcionam dentro de galerias e shopping centers, podem receber clientes de segunda-feira a sábado das 11h às 16h. Já os serviços de entrega em domicílio e retirada de alimentos não tem restrição de horário. O comércio de alimentos em veículos automotores (food trucs, ambulantes e carros de lanches) também fica restrito ao horário das 11h às 16h, com permissão de consumo de bebida alcoólica.

A prefeitura voltou a considerar o setor de materiais de construção como atividade essencial, bem como a utilização de praças, pistas de caminhada ou de corrida e outros locais públicos para a prática de atividades de esporte e lazer.

Alguns parques públicos da cidade só poderão ser visitados com agendamento, como o Parque das Mangabeiras. Para acessar a lista de parques abertos para visitação clique aqui.

Celebrações presenciais de cultos, missas e demais atividades de caráter coletivo devem observar a regra de, no máximo, uma pessoa a cada 7 metros quadrados (m²) na área do público. Também deverão adotar o uso de máscara, distanciamento entre nos assentos e higienização de mãos e do ambiente.

“Outro ajuste está relacionado ao funcionamento do comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle. Eles deverão funcionar das 5h às 17h, nos dias da semana permitidos para o funcionamento da respectiva atividade no varejo. Estabelecimento que atua no atacado de material de construção funcionará de segunda-feira a sábado; e de medicamentos, de segunda-feira a domingo”, informa a prefeitura.

Aulas

A retomada das aulas presenciais em creches e escolas de educação infantil, voltadas a crianças de zero a 5 anos e 8 meses está prevista para a próxima segunda-feira (26), para unidades das redes municipal e particular. “Tais instituições deverão funcionar observando protocolo a ser publicado em portaria da Secretaria Municipal de Saúde ainda nesta semana – a proposta já consta do Portal da PBH Prefeitura de Belo Horizonte] desde novembro de 2020”, detalha a prefeitura.

O avanço para outras fases de reabertura de escolas para estudantes a partir de 6 anos, incluindo Ensino Médio e universidades, “dependerão dos impactos da primeira etapa de flexibilização e de todo o cenário pandêmico”.

“A prefeitura reforça que a manutenção e continuidade do processo de flexibilização dependerá da estabilidade ou queda dos indicadores epidemiológicos e assistenciais. Portanto, é fundamental que a população continue adotando as medidas sanitárias vigentes, evitando ao máximo reuniões presenciais de qualquer natureza com familiares e amigos que não moram na mesma residência, bem como só sair de casa para o necessário, utilizando sempre máscara, mantendo o distanciamento e higienizando as mãos com água e sabão ou álcool 70%”, completa a nota divulgada pela prefeitura.

Via Agência Brasil