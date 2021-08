Covid-19: Fiocruz recebe insumo para 5 milhões de doses de vacina

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) espera receber nesta quarta-feira (25) mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A carga é suficiente para a produção de aproximadamente 5,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

A chegada do insumo está programada para acontecer às 5h40, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão). A Fiocruz permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do IFA importado e aguarda a confirmação de data de envio dos próximos lotes de insumo.

A fundação já entregou 88,4 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo 84,4 milhões de vacinas produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. A Fiocruz produz vacina em parceria com a empresa AstraZeneca.

Via Agência Brasil