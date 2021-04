Covid-19: Máscaras podem evitar 14 mil mortes até agosto nos EUA

Mesmo com vacinação, pesquisa mostra que o uso do equipamento de segurança é essencial para conter o avanço do coronavírus

Pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, criaram um modelo matemático que comprova o que especialistas do mundo inteiro já têm alertado: o uso de máscaras é indispensável para evitar contaminações e mortes pelo Sars-CoV-2. Segundo o trabalho, se 95% da população norte-americana aderir ao ítem de proteção, 14 mil mortes poderiam ser evitadas até 1º de agosto no país.

O cálculo leva em conta a distribuição da vacinação e a propagação de novas variantes do coronavírus. Segundo os pesquisadores, a projeção é que a Covid-19 mate cerca de 618.523 pessoas até o primeiro dia de agosto. Caso a maioria da população use máscara regularmente, este número cai para 604.413.

A vacinação contra a Covid-19 está avançada no país e a expectativa é que os 50 estados comecem a vacinar pessoas com 16 anos ou mais a partir do dia 19 de abril. Ainda assim, o estudo mostra que, caso os norte-americanos voltem à vida normal antes do fim da pandemia, mesmo vacinados, a projeção aumenta para 697.573. O receio dos especialistas é que mutações do Sars-Cov-2 causem novos surtos da doença.

Até o momento, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, os EUA já contabilizam 561 mil mortes causadas pela Covid-19. Na sexta-feira (9/4), o país registrou 80.157 novos casos.

