Covid-19: Medicamento em teste em Israel é 100% eficaz contra casos graves

Um grupo de cientistas israelenses afirmou estar desenvolvendo um remédio que apresentou 100% de eficácia contra casos graves de covid-19, de acordo com o jornal The Jerusalém Post.

teste realizado com 10 pacientes tratados com o medicamento, todos com idade entre 45 e 75 anos e apresentando comorbidades, fez com que tivessem alta um dia após o início do tratamento, em média. O estudo continuou acompanhando os pacientes por 30 dias e todos, exceto um, sobreviveram.

O medicamento, segundo a empresa, ajudou a reduzir a inflamação nos pulmões, promoveu a regeneração do tecido pulmonar e aliviou os sintomas respiratórios da covid-19.

A pesquisa está sendo realizada pela empresa de biotecnologia Bonus BioGroup e o medicamento foi batizado de MesenCure. Ele é feito a partir de céula-tronco de doadores saudáveis e aplicado no paciente através de transfusão de sangue.

Os resultados clínicos apresentados ainda são preliminares de fase I e II. O remédio deve passar por uma nova fase de testes com mais 50 pacientes diagnosticados com coronavírus em hospitais de Israel.

A equipe de cientistas está preparando para publicar os resultados nas revistas científicas.

