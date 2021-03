Covid-19: Prefeitura orienta sobre o agendamento correto para a vacinação de idosos em Porto Velho

Com outras faixas etárias para imunizar contra a Covid-19, a Prefeitura de Porto Velho orienta a população sobre a necessidade de fazer o agendamento correto para definir o horário de aplicação da primeira dose da vacina. Desta forma, serão evitados transtornos no local de vacinação. Nesta etapa são atendidos idosos a partir dos 75 anos.

O primeiro passo para o agendamento ‘on-line’, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é acessar o endereço https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina que pode ser encontrado na página oficial da Prefeitura de Porto Velho. Basta clicar em “Agendamento de Vacina”.

Depois, é preciso observar todas as etapas do agendamento, seguindo quatro etapas: o preenchimento de dados, a escolha do local, escolha do horário e, por último, a confirmação das opções.

Esta última etapa, segundo a gerente de imunização da Semusa, Elizete Gomes, tem sido ignorada por muitos solicitantes. “É necessário seguir todas as etapas. Muitos estão esquecendo de confirmar as opções na etapa quatro, o que inviabiliza o agendamento e causa confusão no local de imunização”, lembra Elizete.

Validação

A Semusa reforça que o agendamento está disponível para pessoas com 75 anos ou mais.

O sistema Imuniza é programado para aceitar agendamentos de pessoas que pertencem ao grupo prioritário dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Após confirmado o cadastro, basta comparecer no horário de aplicação das doses. O período estabelecido pela Semusa é das 9h às 17h, de terça à sexta-feira (23 a 26 de março).

Não há necessidade de chegar durante a madrugada no local de vacinação. Isto pode gerar aglomerações desnecessárias. O Município garante as doses para todos aqueles que efetuam a solicitação ‘on-line’.

“Os idosos não precisam se preocupar em chegar cedo demais. Eles serão atendidos no horário que escolheram no ato do agendamento”, afirma Elizete.

Outra orientação da Semusa é quanto aos documentos que devem ser apresentados no momento da imunização. É necessária uma identificação com foto, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A recomendação é para que cada idoso vá acompanhado com apenas um membro da família. Os cadeirantes ou com dificuldades de locomoção podem ser vacinados dentro dos próprios veículos.

“A portaria já está orientada sobre esses casos e permitirá o acesso. O acompanhante pode descer do veículo e preencher a ficha em nome do idoso e ele será vacinado dentro do carro”, destaca Elizete.

A vacinação dos idosos, bem como dos profissionais da saúde, acontece no Centro Universitário São Lucas, Campus II (antiga Ulbra), das 9h às 17h, entre os dias 23 (terça-feira) e 26 (sexta-feira) de março.

Via Assessoria/Prefeitura