Covid: governo libera mais recursos para abertura de leitos de UTI, Rondônia leva quase R$ 10 milhões

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Os leitos abertos serão para atendimento exclusivo de adultos e crianças que solicitaram autorização dos espaços durante o mês de julho deste ano.

De acordo com a portaria, o valor faz parte do montante total de R$ 1,2 bilhão do Bloco de Manutenção de Serviços Públicos de Saúde. Todas as unidades da Federação serão contempladas com o recurso.

Veja a quantidade de leitos liberada em cada município:

Portaria Gm_ms Nº 1.966, De 13 de Agosto de 2021 – Portaria Gm_ms Nº 1.966, De 13 de Agosto de 2021 – Dou -…

Leitos de UTIReprodução/Secom-JP Leitos de UTIDivulgação/SES-PB

Alerta

Com o progresso crescente das faixas etárias contempladas pelo plano de vacinação contra a Covid-19, o número de internações está em queda em todo o país.

Segundo dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), durante a semana epidemiológica entre os dias 18 e 24 de julho, 5.331 pessoas deram entrada em leitos de UTI. O número representa queda de 38,1% em relação as três semanas anteriores (27 de junho a 3 de julho), quando 8.625 pacientes foram internados em unidades de terapia intensiva.

No entanto, o estado ainda é de alerta. O alastramento da variante Delta do coronavírus, considerada mais transmissível, está na mira dos especialistas. No Rio de Janeiro, a mutação já representa 56,6% dos casos de Covid-19 sequenciados.

Na manhã de segunda-feira (16/8), o secretário de saúde do RJ, Daniel Soranz, afirmou à “TV Globo” que as internações pela Covid-19 aumentaram na cidade. Atualmente, estão ocupados 92% dos leitos de Covid-19 e 85% dos leitos de enfermarias.

O secretário disse que até pacientes curados permanecem hospitalizados em unidades de saúde, devido a sequelas. O número de internações, segundo ele, pode aumentar. METRÓPOLES

foto ilustrativa e acréscimo no título por conta do Nahoraonline, baseado nas informações do DOU