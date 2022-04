Covid: pesquisadores apostam em vacina para antecipar novas variantes

A pandemia da Covid-19 está controlada, mas o possível surgimento de novas variantes ainda tira o sono da vigilância epidemiológica. A aposta do pesquisador Daniel Villela, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é no desenvolvimento de vacinas que sejam capazes de antecipar o combate a novas cepas do novo coronavírus.

“Vacinas que já seriam preparadas para cobrir qualquer vírus do mesmo gênero ou sub-gênero do Sars-Cov-2. A ideia, então, seria se adiantar ao processo de uma possível variante, em vez de correr atrás de novas variantes e estarmos nos adaptando”, afirmou Daniel Villela durante o webinar “A pandemia Covid-19 em transição”, realizado nesta quarta (20).

Outra preocupação de Villela é sobre a reação da população com o controle da transmissão do vírus. Para ele, a pandemia ainda não acabou e é preciso assegurar a vigilância genômica, além do uso da máscara e do álcool.

“O que se deve evitar é o clima de que a pandemia já acabou, o status de doença negligenciada. Porque isso poderia levar a algumas situações já conhecidas bastante similares, que acometem populações e alguns grupos menos assistidos, que se tornam mais impactados. Nesse caso, a doença ficaria pouco visível. O mesmo vale para a síndrome pós-Covid”, disse no webinar transmitido no YouTube.

Ainda sobre o tema, o pesquisador ressaltou que a Fiocruz chancelou o fim da onda da variante ômicron, a terceira da crise sanitária, não o fim da pandemia.

“Não falamos sobre ausência da circulação (com a extinção da onda da variante ômicron). Mas, essa questão da extinção (da pandemia) seria pouco provável diante da transmissibilidade do vírus e também dos aspectos evolutivos”, completou.

Medicamentos contra Covid

Voz importante do Brasil durante a pandemia, a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Ethel Maciel pediu para que o Ministério da Saúde agilize a oferta dos medicamentos contra a Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Primeiro, a gente precisa que os medicamentos efetivos (como o Paxlovid) e autorizados pelas agências estejam disponíveis no SUS. Porque mesmo pessoas vacinadas, aquelas que são mais vulneráveis, imunossuprimidas, vão ter uma possibilidade maior de desenvolver a doença grave”, disse a pesquisadora no webinar da Fiocruz.

Ethel também pediu estudos aprofundados para verificar a necessidade ou não de novas etapas da campanha de vacinação contra a doença. “A gente precisa de campanhas efetivas para saber como a vacina da Covid-19 vai se incorporar no nosso calendário vacinal. Nós e o mundo inteiro, mas precisamos ter esse consenso”, afirmou.

Outra repercussão trazida pela epidemiologista é a necessidade de criação de um Instituto Nacional de Monitoramento de Emergências em Saúde Pública. A ideia é assegurar que a estrutura de saúde montada para combater a Covid seja mantida para a própria infecção e para outras enfermidades.

“A grande preocupação da revogação desse decreto (da emergência de saúde pública, anunciada nesse domingo, dia 17) é que a estrutura seja desmontada”, completou.

Por GABRIEL RONAN

O TEMPO

FOTO: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasi